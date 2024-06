Le Sporting Pelt champion de Belgique 20 ans plus tard grâce à sa victoire face à Bocholt

La première mi-temps a été dominée dans durant le premier quart d'heure par Bocholt. Le champion sortant compta trois unités d'avance 6-9 grâce surtout au gardien Leroy entre les perches et pour alimenter le marquoir via Serge Spooren dont c'était la dernière rencontre au plus haut niveau après quatorze années.

Cet avantage culminera à +5 avant que le Sporting Pelt ne montre un autre visage et revienne au marquoir à 13-13 par l'entremise de Delpire à 90 secondes du terme de la première période sifflée sur le score de 13-14.