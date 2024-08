Le village de Teahupo'o en liesse après la médaille d'or du surfeur tahitien Kauli Vaast

"Le mana (force surnaturelle dans la culture polynésienne, ndlr) était avec moi depuis le début, tous les jours je le sentais, je ne le voyais pas mais je le ressentais, et voilà, je l'ai fait : champion olympique !", a déclaré Vaast.

"Dès que les deux premières vagues ont été prises, on était tous là à souffler pour qu'il n'y en ait plus et ça a marché", a plaisanté après la finale le président polynésien Moetai Brotherson.