Les Américaines, en surclassement, ne font qu'une bouchée du Japon

Après une entame de match équilibrée, le Team USA a doucement mais sûrement mis son emprise sur le match et n'a plus jamais lâché les commandes malgré une certaine maladresse à distance, avec seulement 4/20 à trois points.

Les Japonaises, totalement dominées physiquement, et notamment dans la peinture, ont craqué dans le second acte. A'Ja Wilson et Breanna Stewart ont respectivement terminé avec 24 et 22 points alors que Brittney Griner a gobé 9 rebonds, tout en ajoutant 11 unités, en seulement 15:55 minutes de jeu. Côté japonais, Maki Takada a réalisé un match plein avec 24 unités au compteur (10/11 au tir).