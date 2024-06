Les deux derniers trous coutent un top-10 provisoire à Thomas Pieters à Houston

Thomas Pieters occupe la 26e place à l'issue du premier tour du tournoi de Houston, comptant pour le LIV Golf et doté de 25 millions de dollars, vendredi, sur le parcours de Humble.

Pieters, qui commençait au septième trou, avait très bien débuté la partie avec trois birdies et un eagle sur les sept premiers trous. Il était encore sixième avant ses deux derniers trous du jour, où il a concédé un double bogey puis un bogey. Avec sa carte de 70, deux sous le par, il est 26e, à cinq coups du trio de tête formé par l'Allemand Martin Kaymer, le Polonais Adrian Meronk et l'Américain Caleb Surratt.

Au classement par équipes, Pieters et ses équipiers des RangeGoats GC - les Américains Matthew Wolff, Peter Uihlein et Bubba Watson - sont 13es et derniers.