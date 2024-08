Les Pays-Bas s'offrent le troisième titre olympique de leur histoire en hockey masculin

Après trois quart-temps sans buts, les Oranje ont ouvert le score via Thierry Brinkman (46e) mais l'Allemagne a rapidement égalisé (Thies Prinz, 50e). La finale s'est jouée aux shoot-outs et les Allemands ont vu leurs deux premières tentatives arrêtées par Pirmin Blaak alors que les Néerlandais ont converti leurs trois tirs.

Les Pays-Bas s'étaient déjà imposés aux JO 1996 et 2000 mais n'avaient plus atteint la finale depuis 2012 et, déjà opposés à l'Allemagne, s'y étaient alors inclinés. L'Allemagne remporte de son côté une 12e médaille olympique (quatre d'or, quatre d'argent et quatre de bronze).