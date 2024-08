Lien Hillewaert et les Red Panthers visent la médaille: "Nous sommes en mission"

Et montrer quelque chose signifie ici remporter une médaille. "Nous ne voulons pas jouer les touristes, mais vraiment laisser une trace. Nous avons déjà discuté de notre objectif final et nous visons une médaille. Nous sommes ici en mission. La première étape a été franchie en atteignant les quarts de finale, mais nous n'en avons pas fini."

Ces derniers jours, on remarque que les Panthers semblent extrêmement affamées. "Beaucoup d'entre nous luttent depuis des années pour atteindre les Jeux et ont vécu la non-qualification pour Tokyo", explique Hillewaert. "Nous avons une immense envie de montrer quelque chose sur la plus grande scène mondiale."

Malgré quelques victoires convaincantes, il n'y a pas encore de satisfaction générale chez les Panthers. Elles parlent ouvertement de leurs axes d'amélioration. "Cela montre notre appétit", souligne Hillewaert. "Cela nous caractérise en tant que groupe. Nous voulons toutes connaître notre marge de progression."

Vendredi, la Belgique affronte les Pays-Bas, quadruples championnes olympiques. Une tâche impossible ? "La question sera de savoir qui sera le plus précis et fera le moins d'erreurs. Et cela dépendra aussi de notre niveau d'énergie, car cela a déjà été éprouvant avec l'enchaînement des matchs et la chaleur."