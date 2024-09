Man-Kei To ne passe pas en finale: "Même les jeux mentaux n'ont pas aidé"

"C'était un peu moins bien que les derniers jours", a commenté To. "J'avais moins le contrôle de mon jeu. Je voulais essayer de ne pas me retrouver trop sous pression, mais son timing était très bon. Elle a également très bien évalué mes coups. Je n'ai pas pu jouer mon jeu et je suis entrée difficilement dans le match. Je manquais peut-être aussi un peu de confiance en moi. J'ai cherché le contact avec mon entraîneur, pour des conseils, mais elle était tout simplement très forte."

Les deux joueuses ont toutes les deux 38 ans, mais la Thaïlandaise est néanmoins plus expérimentée. "Elle a déjà gagné plus de médailles internationales", a souligné Man-Kei To. "J'ai aussi tenté quelques petits jeux mentaux pendant le match pour essayer de casser son momentum, mais cela n'a pas réussi non plus. J'ai alors essayé de prendre un peu plus de temps entre les échanges, mais j'ai reçu un avertissement de l'arbitre. J'ai changé plusieurs fois de volant. Elle me connaît très bien. Nous sommes bonnes copines, mais je ne parviens pas encore à la faire craquer."