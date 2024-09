Man-Kei To a vécu "une expérience unique" aux Jeux Paralympiques

Man-Kei To n'est pas parvenue à remporter la médaille de bronze du tournoi de para badminton des Jeux Paralympiques de Paris lundi. La Brabançonne, 3e mondiale, n'est pas parvenue à prendre le dessus sur la Chinoise Meng Lu Yin, championne du monde et 4e mondiale.

To était évidemment déçue d'être passée à côté de la médaille mais a reconnu la supériorité de son adversaire. "Elle est très forte et régulière", a réagi la résidente de Ninove. "Les deux derniers jours ont montré qu'il y a encore une différence entre les trois autres demi-finalistes et moi. Pour le reste, je peux battre tout le monde. J'avais confiance en mes coups. Je ne suis pas très matinale donc jouer à 8h30 c'était difficile mais cela a été ce matin. Je me suis couchée tôt et je me sentais bien."

Yin s'est imposée en seulement 26 minutes sur un double 21-9. "Les chiffres sont durs. Elle a commis peu de fautes et est encore très jeune, bien plus jeune que moi (22 ans contre 38, ndlr.). Elle était déjà présente aux derniers Jeux Paralympiques et moi pas. Elle est forte physiquement et plus mobile. C'est très difficile de jouer contre elle."