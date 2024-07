Maxuella Lisowa rejoint une autre internationale belge en Espagne

La jeune hennuyère de 23 ans est championne de France avec Villeneuve d'Ascq et finaliste de l'Euroligue, avec Bethy Mununga d'ailleurs et sous la houlette de Rachid Meziane le sélectionneur national de la Belgique.

Maxuella Lisowa-Mbaka rejoint Bethy Mununga dans le club basque et rallie aussi le nombreux contingent des Belgian Cats en Espagne la saison prochaine.

Après avoir quitté la Belgique et Castors Braine fin 2023, l'intérieure carolo d'1m78, 47 sélections internationales, avait évolué brièvement à Fribourg pour les playoffs en Suisse, à Elitzur Ramla en Israël ensuite finissant la saison à Le Mura Lucca en Italie. Elle est devenue ensuite championne d'Europe avec la Belgique il y a un peu plus d'un an à Ljubljana.

Maxuella Lisowa-Mbaka figure parmi les douze Belgian Cats pour les Jeux Olympiques 2024 cet été.