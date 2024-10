Menin écarte Anvers continue son excellent début de saison

Menin, qui surfe sur sa victoire en Supercoupe de Belgique, se déplaçait à Anvers afin de continuer sa bonne série. Rapidement devant en dominant largement le premier set, Menin a rencontré plus de difficultés dans les deux manches suivantes, faisant face à une équipe anversoise plus consistante et présente. Mais Menin s'imposait tout de même sans trembler (17/25, 23/25, 22/25). Avec 10 points pour Grégory Grempin au compteur.

Une troisième victoire en autant de sorties pour les Flandriens qui recollent à la tête avec huit points sur neuf.

Mercredi, Achel, Roulers, Maaseik et Waremme s'étaient également imposés. Guibertin et Anvers demeurent les deux équipes sans le moindre point.