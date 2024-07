Michelle Struijk, capitaine comblée, inspirée par les Lions et couvée par la fédération

Devenue internationale à l'automne 2016, Michelle Struijk a expliqué comment la douloureuse non-qualification pour les Jeux 2020 avait malgré tout servi de tremplin à toute une génération. "Nous aurions dû être à Tokyo mais c'est compliqué de se qualifier pour les JO. Depuis lors, nous avons travaillé encore plus dur pour améliorer plusieurs facettes de notre jeu. On a grandi tactiquement, techniquement et physiquement afin de rivaliser avec les meilleures", a-t-elle expliqué.

"La fédération met tout en œuvre pour que l'on puisse s'entraîner du mieux possible. Notre centre national nous facilite vraiment les choses. Nous n'avons qu'une préoccupation : venir et donner le meilleur. C'est déterminant", a ajouté Struijk, 124 apparitions internationales au compteur.