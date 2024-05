Minnesota élimine le champion en titre Denver, Indiana passe aux dépens de New York

Minnesota a éliminé Denver (90-98), le champion en titre, en demi-finales des playoffs de la Conférence Ouest de la ligue nord-américaine de basket, dimanche, à l'issue du match N.7. A l'Est, Indiana s'est qualifié aux dépens de New York (109-130).

Minnesota a pourtant compté jusqu'à 20 points de retard en début de troisième quart-temps (58-38). Mais les Timberwolves ont recollé au score pour revenir à 67-66 à la fin de cette période. Sur leur lancée, ils ont pris l'avantage en début de quatrième quart-temps et ont tenu jusqu'au bout.

Six joueurs de la franchise de Minneapolis ont marqué au moins dix points. Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels ont été les principaux artificiers avec 23 points chacun. Du côté de Denver, le MVP de la saison régulière Nikola Jokic a signé un double-double à 34 points et 19 rebonds, tandis que le meneur Jamal Murray a mis 35 points.