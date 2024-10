Nafi Thiam parmi les cinq nommées pour le titre d'Athlète mondiale de l'année sur terrain

Face la triple championne olympique de l'heptathlon figurent les Américaines Valarie Allman (championne olympique et lauréate de la Ligue de Diamant au lancer du disque) et Tara Davis-Woodhall (championne olympique et championne du monde en salle du saut en longueur), l'Australienne Nina Kennedy (championne olympique et lauréate de la Ligue de Diamant au saut à la perche) et l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh (championne olympique et recordwoman du monde du saut en hauteur).

Cinq jours après avoir été snobée de la liste des trois finalistes de l'Athlète européenne de l'année, pour laquelle toutes les disciplines de l'athlétisme sont confondues, Thiam est candidate au titre sportivement plus restreint d'Athlète mondiale de l'année "sur terrain". La fédération mondiale distingue en effet depuis l'année dernière trois catégories pour chaque sexe: sur piste, sur terrain, et hors stade (track, field, out of stadia). Cette année, un titre par sexe sera également remis pour l'Athlète de l'année toutes catégories confondues.