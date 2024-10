Natation: trois succès et quatre records de France pour Marchand à Shanghai

Trois finales remportées sur quatre et quatre records de France: Léon Marchand avait la cadence pour sa compétition de reprise après ses exploits olympiques, ce week-end lors de l'étape de Shanghai de la Coupe du monde en petit bassin.

Après ses victoires vendredi et samedi sur 100 m et 200 m 4 nages, avec à chaque fois un record de France (et même d'Europe pour le 200 m 4 nages), le quadruple champion olympique de Paris a remporté dimanche le 400 m 4 nages.