NBA: Darvin Ham limogé par les Lakers

Pour décrocher les play-offs, les Lakers malgré un bilan de 47-35 à l'issue de la saison régulière, ont dû en passer par le barrage (play-In) contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Sous sa direction, la franchise pourpre et or a remporté la toute première Coupe NBA (The In-Season Tournament) en décembre à Las Vegas après son succès en finale sur les Indiana Pacers (123-109). Ham l'a également conduite l'an passé en finale de la conférence Ouest où elle a été balayée par les mêmes Nuggets, futurs champions.

"Bien que cette décision ait été difficile à prendre, il s'agit du meilleur plan d'action après dressé un bilan complet de la saison. Cette organisation restera inébranlable dans son engagement à offrir aux fans des Lakers du monde entier un basket-ball compétitif capable de lutter pour le titre de champion", a déclaré Rob Pelinka, vice-président des opérations de basket-ball des Lakers.