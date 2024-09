"On ne peut pas lui en vouloir": Nafi Thiam prend une décision difficile pour la suite de sa saison

"Je ne veux pas répondre à sa place, mais je peux comprendre son envie de vouloir décompresser après les Jeux", a expliqué Gevaert. "Si elle ne se sent pas à 100 %, je comprends qu'elle renonce. On ne peut pas lui en vouloir."

Thiam, 30 ans, a décroché un troisième titre olympique consécutif sur l'heptathlon aux Jeux de Paris, devenant ainsi la première athlète de l'histoire à réussir cet exploit en épreuves combinées. Il y a trois ans, elle avait déjà défendu avec succès son titre olympique à Tokyo. En 2016, à Rio de Janeiro, elle avait remporté sa première médaille d'or. Victime de problèmes aux tendons d'Achille, Thiam avait également fait l'impasse sur le saut en hauteur du Mémorial l'an dernier.

Cependant, l'événement accueillera le top 4 de l'épreuve des Jeux de Paris avec les Ukrainiennes Yaroslava Mahuchikh (or) et Iryna Gerashchenko (bronze), ainsi que les Australiennes Nicola Olyslagers (argent) et Eleanor Patterson (bronze).