Neuf nouveaux para athlètes ajoutés à la sélection belge pour Paris

La troisième sélection belge en vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024 a été annoncée vendredi. Neuf athlètes ont rejoint les six premiers sportifs retenus lors des deux premières sélections. Six sont engagés en para athlétisme et trois en para natation. Désormais, la Belgique sera présente dans cinq sports différents: para athlétisme, para badminton, para natation, para tennis de table et para tir à l'arc du 28 août au 8 septembre aux Jeux Paralympiques de Paris.

Les six sélectionnés en para-athlétisme sont Léa Bayekula, 100, 400 et 800m (classe T54), Maxime Carabin, 100 et 400m (classe T52), Martin Clobert (qui sera accompagné par deux guides à désigner), marathon (classe T12), Peter Genyn, 100 et 200m (classe T51), Roger Habsch, 100 et 200m (classe T51) et Kiara Maene, 400m (classe T20)

En para natation, ce sont Sam de Visser, 400m freestyle (classe S9-SB8-SM9), Tatyana Lebrun, 100m papillon, 100m brasse, et 200m quatre nages (classe S10-SB9-SM10) et Aymeric Parmentier, 100m brasse (classe S14) qui porteront les couleurs du Paralympic Team Belgium.