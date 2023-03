Nick Bachem nouveau leader à Johannesburg

Nick Bachem, 23 ans, a pris la tête du Jonsson Workwear Open de golf, comptant pour DP World Tour et doté de 1.500.000 dollars, après un deuxième tour de 66 coups, vendredi sur le parcours sur le parcours de Steyn City golf-club à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Deux cartes de 65 et 66 et un total de 13 sous le par permettent à l'Allemand d'attaquer le week-end en tête. Bachem compte un coup d'avance sur le Français Romain Langasque, qui a rendu la meilleure carte du jour (64), et le Finlandais Sami Valimaki, qui se partagent la deuxième place.

Bachem a remporté trois tournois sur le circuit du Pro Golf Tour, le troisième échelon européen, il y a deux ans. L'année dernière, il a terminé 25e au classement du Challenge Tour, ce qui lui a permis d'obtenir sa carte du DP World Tour.