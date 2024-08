Noor Vidts sans pression à Paris, avec le sentiment d'avoir déjà réussi sa saison

Quatrième des JO de Tokyo en 2021 puis respectivement 5e et 6e aux Mondiaux en 2022 et 2023, Noor Vidts aborde sa compétition sans aucune attente.

"J'ai toujours fait comme ça et cela ne changera pas. Peut-être que les attentes sont plus élevées à l'extérieur mais j'essaie de ne pas me laisser atteindre par tout ça. Cela m'aide à rester sereine, cela ne va pas m'aider à courir plus vite. Donc je me concentre sur ma compétition. De plus, je n'ai aucune emprise sur les prestations de mes adversaires", a expliqué l'athlète de Vilvorde.

À l'approche des Jeux, Vidts a précisé avoir mis l'accent sur ses courses d'élan, son départ et le retour de sa jambe gauche sur les haies.