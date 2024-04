OKC balaie les Pelicans, Denver écarte les Lakers, Boston creuse l'écart contre Miami

Le Thunder et les Nuggets ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Conférence Ouest, lundi en playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basket. Oklahoma City a balayé les New Orleans Pelicans après une quatrième victoire en autant de matchs (89-97) et Denver a triomphé au bout du suspense (108-106) pour conclure la série 4-1.