Pas de médaille pour Michael Obasuyi et Elie Bacari en finale du 110 m haies

Mal sorti des blocs, Obausyi a bien fini sa course et a décroché la 6e place en 13.46 et échoue à trois centièmes de la médaille de bronze remportée par le Suisse Jason Joseph (13.43). La victoire est revenue à l'Italien Lorenzo Simonelli en 13.05 devant l'Espagnol Enrique Llopis, deuxième en 13.16.

Bacari, de son côté, a pris un excellent départ avant de s'écrouler en fin de course. La Louvaniste a passé la ligne en 8e position en 13.88 avant d'être disqualifiée pour avoir renversé une haie de manière illégale.