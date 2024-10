Pas de souci pour Emma Meesseman et Julie Allemand face à Saragosse

Le Fenerbahçe Istambul (avec Emma Meesseman et Julie Allemand) a remporté un second succès facile (84-64) face aux Espagnoles de Saragosse mercredi en phase de poule de l'Euroligue féminine (groupe C). Après deux journées de compétition, le Fenerbahçe, toujours invaincu (2v-0d), occupe seul la tête au classement provisoire du groupe.