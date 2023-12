Pieter Devos 8e du Grand Prix

Dans un barrage avec 14 combinaisons sur ce barème A 1m60, Pieter Devos a commis une faute (4-43.23).

Seules trois combinaisons ont réussi un second sans-faute en barrage. Le Britannique Harry Charles sur Sherlock (0-44.92) l'a emporté devant l'Autrichien Max Kühner avec EIC Julius Cesar (0-45.59) et l'Espagnol Armando Trapote (Tornado VS), 3e (0-45.98).