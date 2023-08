Pieter Devos termine troisième des qualifications du GP Brussels Stephex Masters

Sur 1,50 m avec chrono, le Britannique Ben Maher (Ginger-Blue) s'est montré le plus rapide en 64.76 secondes. Le champion olympique à Tokyo a devancé l'Irlandais Max Wachman (Quintini), qui a effectué le parcours en 64.96 secondes et Devos en 67.10 secondes.

Gilles Thomas (Luna van het Dennehof) et Niels Bruynseels (Matador) ont terminé aux 9e et 10e places, juste devant l'Américaine Jessica Springsteen (RMF Coco de Talma) et Rik Hemeryck (Navarro van het Eelshof).