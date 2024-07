Pour ses cinquièmes Jeux, Kevin Borlée espère une médaille mais aussi "prendre du plaisir"

Kevin Borlée dispute à Paris ses cinquièmes et derniers Jeux Olympiques, après plusieurs années difficiles à cause de multiples blessures. L'athlète de 35 ans reste optimiste avant les premiers pas du relais 4x400m mixte, vendredi, où la Belgique espère décrocher une médaille.

"J'ai travaillé très dur pour être ici et je suis là avant tout pour réaliser une bonne performance, mais à part ça, j'essaie aussi de prendre un peu de plaisir", a déclaré le Bruxellois en conférence de presse mercredi. "J'ai parfois oublié cela au cours de ma carrière. Cela a été mon gros point faible pendant toutes ces années: toujours vouloir progresser, sans jamais se calmer. Si je devais conseiller les jeunes athlètes, je leur dirai immédiatement: profitez de ce que vous vivez".

Borlée aurait pu arrêter sa carrière plus tôt. "Difficile à dire" s'il a fait le bon choix. "Si jamais on décroche une médaille, tout cela en aura valu la peine. Mais je ne pense pas avoir de regrets, car la souffrance fait partie de la vie et encore plus du sport de haut niveau".