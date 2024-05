Qualifié pour le Vendée Globe, Denis Van Weynbergh effectue une ultime répétition

Denis Van Weynbergh va pouvoir participer au Vendée Globe, l'Everest des mers, le tour du monde en solitaire et sans escales qui s'élancera le 10 novembre des Sables d'Olonne. Une nouvelle bienvenue qui lui permet d'aborder les prochains mois de manière détendue et en particulier la New York-Vendée, l'ultime course de préparation, qui s'élance mercredi (20h00 belges), à la barre de son D'Ieteren Group son monocoque Imoca de 60 pieds (18m28).