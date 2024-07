Rugbymen inculpés de viol: leur avocat français exhorte à la "réserve"

L'avocat français des deux rugbymen inculpés de viol aggravé en Argentine vendredi, Oscar Jegou et Hugo Auradou, a appelé au respect de leur "présomption d'innocence" et à "une certaine réserve" dans la relation des faits.

Jegou (21 ans) et Auradou (20 ans) ont été inculpés vendredi après qu'une femme les a accusés de l'avoir violée et battue dans la chambre de leur hôtel à Mendoza (ouest de l'Argentine), où l'équipe de France venait de disputer un match.

Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. Ils évoquent de leur côté des rapports sexuels consentis, selon leur avocat argentin.

Sollicité par ailleurs par la Fédération française de rugby (FFR), les familles et les clubs des joueurs, Me Vey doit "coordonner les aspects de leur défense qui porteront sur la France, c'est-à-dire la protection diplomatique et le respect de leurs droits fondamentaux".

"Notre objectif", a poursuivi l'avocat, "est de collecter le plus rapidement possible tous les éléments tangibles et objectifs, c'est-à-dire SMS, vidéos, localisation des téléphones, messages envoyés etc. qui vont permettre à la justice de retisser seconde par seconde quel a été le comportement de chacun des intervenants".