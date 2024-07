Thomas Detry 3e du Scottish Open après le premier tour

Thomas Detry, 31 ans, a bouclé son premier parcours en 64 coups, à six sous le par, avec un eagle et six birdies pour deux bogeys. Ils sont quatre autres golfeurs à avoir rentré une première carte de 64, désormais à la poursuite de Justin Thomas auteur du meilleur parcours et du Sud-Coréen Sungjae Im.

L'Américain, avec un premier tour bouclé en 62 coups, est en tête à -8 avec un coup d'avance sur Sungjae Im.