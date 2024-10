Top 14: Bordeaux-Bègles et La Rochelle en tête, les clubs franciliens soufflent

Les Bordelais ont continué de favoriser le jeu et ont inscrit quatre essais. Mais, largement devant après 50 minutes de jeu, ils se sont endormis et ont permis aux Bayonnais de revenir à égalité à cinq minutes de la fin. Comme face à Toulouse, un coup de pied de l'ouvreur Matéo Garcia a fait la différence (77e).

Les Toulousains n'ont plus gagné à Castres depuis 2019. Les deux équipes sont à égalité au classement avec 15 points, à la 3e et 4e place.

Comme contre l'UBB, ils ont connu un trou d'air en ne marquant aucun point entre la 33e et la 78e minutes, où Thomas Ramos les a remis dans la zone du bonus défensif. Et là encore, comme contre l'UBB, ils ont eu une dernière opportunité pour repasser devant à la sirène, mais ont butté sur une solide défense.

. De l'air pour le Stade Français

Dans le match de la peur entre le Stade français, qui a écarté son entraîneur Karim Ghezal en début de semaine après un début de saison raté (3 défaites, une victoire) et Montpellier, guère mieux classé, ce sont les Parisiens qui se sont donnés un peu d'air (29-20).

Anne-Christine POUJOULAT

Entré en jeu à la mi-temps, Louis Carbonel a sonné la révolte des siens, alors menés d'un essai (13-6) et sans inspiration. Il a notamment réussi à trouver un intervalle et lancé une combinaison qui a abouti à un essai de Masivesi Dakuwaqa.

Carbonel a ensuite transformé (46e, 13-13), prenant sa revanche après sa performance au pied face à Toulon lors du précédent match à domicile. Il a ensuite réussi tous les coups de pieds qu'il a eus.

Plus tôt, en ouverture de la journée, l'autre club de la région parisienne, le Racing 92, s'est un peu rassuré en allant gagner à Vannes (27-24).

Menés de sept points à la pause, les Ciels et Blancs ont privilégié le combat aux grandes envolées. Ils ont profité du coup de moins bien et de l'indiscipline de Vannes pour marquer deux essais et une pénalité et se donner juste assez de marge pour résister au retour des locaux.

. Pau perd avec Auradou

Pour son retour sur le terrain, près de trois mois après son inculpation pour viol, pour laquelle il est toujours poursuivi en Argentine avec Oscar Jegou - le parquet ayant toutefois demandé un non-lieu -, le Palais Hugo Auradou, titulaire, n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe à Perpignan (11-10).

L'international a joué 74 minutes, avant de sortir sous les sifflets du stade Aimé-Giral. Pau menait alors, mais une pénalité d'Aucagne plusieurs minutes après la sirène a permis à Perpignan d'arracher la victoire.