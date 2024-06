Top 14: Bordeaux-Bègles s'offre le Racing et donne rendez-vous au Stade français en demie

Premier objectif atteint. Bordeaux-Bègles a fait respecter la hiérarchie de la saison en s'imposant dimanche soir en barrage face au Racing 92 (31-17), s'offrant une demi-finale à domicile dans une semaine contre le Stade Français et le droit de rêver à une première finale historique.

Dans un stade Chaban-Delmas comble, chauffé à blanc, l'Union Bordeaux-Bègles a répondu présent face au Racing de Stuart Lancaster, qui s'était qualifié in extremis grâce à un essai transformé en toute fin de match à La Rochelle lors de la 26e et dernière journée de la saison régulière et qui livrait son douzième barrage depuis sa remontée dans l'élite, en 2009.