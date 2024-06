Top 14: première finale pour l'UBB, victorieuse à l'arrachée du Stade Français

Trente-trois ans après le sacre du CABBG, porté par la fameuse tortue de ses emblématiques +Rapetous+ Vincent Moscato, Serge Simon et Philippe Gimbert, cornaqués par Bernard Laporte déjà face à Toulouse (19-10), la capitale girondine va renvoyer une équipe en finale du championnat.

"Je l'ai toujours dit, mon rêve c'est de pouvoir toucher le Bouclier de Brennus un jour", disait il y a dix ans Laurent Marti, président de l'UBB, fruit d'une union réussie entre Bègles-Bordeaux et le Stade Bordelais au milieu des années 2000.

Il aura attendu 13 ans et la montée en Top 14 pour voir son club se rapprocher de ce bout de bois si légendaire et envié ; et ce sera face à l'ogre toulousain, institution titrée déjà 22 fois et dont il a porté les couleurs quand il était junior, son modèle économique et sportif.