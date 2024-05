Top 14: Stade français-UBB et La Rochelle-Pau, ça va chauffer

Vous reprendriez bien un peu de suspense? La 24e journée du Top 14 est là pour vous en donner ce week-end, avec une finale avant l'heure entre le Stade français et Bordeaux-Bègles, et un choc entre la Rochelle et Pau pour le gain de la sixième place qualificative.

. Stade français-UBB, à couteaux tirés