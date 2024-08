"Trop de déchets et d'hésitations", pointe Judith Vandermeiren

"On a aussi eu du mal à trouver le trou. Au fil du match, on a hésité de plus en plus, à avoir des déchets techniques. On a trop couru avec la balle alors que nous sommes plus efficaces stick à stick", a analysé celle qui aura 30 ans samedi.

Comme toutes les Panthers, la joueuse du Braxgata avait du mal à cacher sa déception. Présente à Londres en 2012, elle sait aussi à quel point être aux JO peut s'avérer compliqué. "Ça fait mal car nous étions proches d'une finale, ça n'arrive pas souvent dans une vie. Mais nous n'étions pas à Tokyo il y a trois et nous avons aujourd'hui l'opportunité de décrocher une médaille. Si on nous avait dit ça à l'époque, nous n'aurions pas hésité une seconde."