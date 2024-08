Un mélange de déception, de colère et de frustration pour Julie Vanloo

"Nous voulions tellement cette médaille et nous étions à deux reprises très proches d'y arriver. C'est tellement frustrant et rageant", a encore ajouté celle qui a terminé la partie avec 26 points, dont 13 dans le 3e quart-temps. "J'ai tout tenté. J'ai senti dans ce troisième quart que l'énergie était un peu plus faible donc j'ai pris mes responsabilités."

L'arrière a pointé un aspect qui, selon elle, a pesé lourd dans la balance. "Elles étaient beaucoup plus fraîches. On a raté des lay-ups faciles et on arrivait souvent un peu court. L'Australie avait un avantage à avoir défié plus tôt vendredi les Américaines en demies, si on peut dire ça comme ça. Elles ont pu gérer le match et faire tourner leur effectif. Nous, on a dû batailler contre la France le soir. Je ne veux pas utiliser ça comme excuse mais je pense qu'on l'a payé cash."