Une deuxième médaille d'or "exceptionnelle" pour Léa Bayekula

Léa Bayekula a décroché sa deuxième médaille d'or aux Jeux Paralympiques. La Bruxelloise de 29 ans a brillé jeudi soir sur 400 mètres dans la catégorie T54. Mercredi, elle avait déjà remporté l'or sur 100 mètres. Après la course, Bayekula était visiblement soulagée et satisfaite. "Gagner deux fois l'or est extraordinaire", a-t-elle déclaré.

"J'ai réalisé une très bonne course", a-t-elle exprimé dans la zone mixte du Stade de France. "Je suis très satisfaite. Vers la fin, j'ai senti la Suissesse revenir sur ma droite, mais j'étais convaincue de garder l'avantage. Cette deuxième médaille d'or est vraiment exceptionnelle, dans une ambiance incroyable au stade. J'étais très fatiguée avant la course et je ne pensais pas y arriver. C'est formidable d'y être parvenue. Maintenant, j'ai besoin d'un moment de calme pour digérer tout cela."

En tant que détentrice du record du monde sur cette distance, Bayekula était la grande favorite. Elle a pris les devants tôt dans la course et n'a jamais été rattrapée, malgré la belle performance de Manuela Schär (53.14). Bayekula a terminé en 53.05, son record du monde étant de 50.91. Lors des séries de l'après-midi, elle avait déjà été la meilleure avec un temps de 52.25.

Bayekula espère que ses deux titres sensibiliseront le grand public aux sports paralympiques. "C'est très important pour moi et pour notre mouvement", a-t-elle affirmé. "Pour moi, les olympiens et les paralympiens sont sur le même pied d'égalité, mais nous recevons beaucoup moins d'attention. Nous sommes tous des athlètes, et c'est notre chance de montrer notre visage et nos valeurs. Nous avons aussi droit à l'attention et au sponsoring. C'est ce qui compte pour moi. Je ne veux pas être vue comme une idole, mais comme un exemple."