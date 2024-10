Une grenade trouvée dans un immeuble rénové du quartier Peterbos à Anderlecht

"Vers 13h30, un concierge a trouvé dans les poubelles un objet qui s'est avéré être une grenade", a expliqué la porte-parole de la zone de police, Sarah Frederickx. "Nos équipes se sont immédiatement rendues sur les lieux et Sedee a été prévenu. Le service de déminage a ensuite emporté l'engin afin de le déminer et enquêter davantage. Il n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'un véritable explosif."

L'incident a été rapidement pris en charge, mais non sans conséquences. Mercredi après-midi, la cérémonie d'inauguration du bloc 9 dans le quartier était en effet prévue et, en raison de la découverte de la grenade, celle-ci a dû être annulée.