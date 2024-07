Une nageuse brésilienne renvoyée chez elle pour une visite non autorisée de la Tour Eiffel

Une nageuse brésilienne a été exclue des Jeux Olympiques de Paris à la suite d'une visite sans autorisation de la Tour Eiffe. Ana Carolina Vieira n'avait pas obtenu l'autorisation de son équipe de quitter le village olympique et a donc été réprimandée. La réaction de la nageuse à cette réprimande aurait été "agressive et irrespectueuse". En conséquence elle a été obligée de quitter la capitale française sans délai et de rentrer au Brésil.