Vendée Globe: après 41 jours de courses, les deux premiers skippeurs se tiennent en... 4 kilomètres

Le "troisième homme", Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), n'est pas très loin non plus, à moins de 200 milles.

Dalin (Macif Santé Prévoyance) et Richomme ont tous deux passé le point Némo, endroit le plus isolé de la planète, mais ils ne sont pas isolés pour autant: alors qu'ils ont des trajectoires quasi semblables, une trentaine de kilomètres seulement les séparent physiquement, le premier nommé ayant une position légèrement plus méridionale, au-delà des 55 degrés de latitude Sud.

Et il reste dans les temps du record de l'épreuve, détenu depuis 2017 par Armel Le Cléac'h, en 74 jours 3 heures et 35 minutes. "Qu'est-ce qu'on est rapides et qu'est-ce qu'on a rattrapé notre retard sur le record! On va être en avance au (Cap) Horn, on va passer le Cap à Noël, c'est génial! Donc tout va bien à bord", a d'ailleurs commenté Yoann Richomme, cité samedi par l'organisation.

Derrière ce trio, c'est toujours Thomas Ruyant (Vulnerable) qui emmène un groupe composé de huit skippers navigant à 1.000-1.500 mn du leader -Justine Mettraux clôt ce groupe à la 11e place, avec une large avance sur la 12e, Clarisse Crémer.

Le skippeur belge, Denis van Weynbergh (D'Ieteren Group) est 36e et bon dernier mais continue son aventure autour du monde. Il approche du Cap Leeuwin (Australie), plus de 6.000 milles (plus de 11.000 kilomètres) derrière la tête de course.