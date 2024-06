Verheyden et Vermeulen en finale du 1.500 m, Broeders dans celle de la perche lundi à Rome

Ruben Verheyden, sur la piste, et Jochem Vermeulen, sur tapis vert, ont eux décroché leur place en finale du 1.500m. Il leur fallait terminer dans le top 6 de leur course. Mission accomplie par Verheyden dans la première des deux séries avec une 3e place (3:44.19). Vermeulen, impliqué involontairement dans une chute à un tour de l'arrivée, a fini 8e de la 2e course mais été repêché avec deux autres concurrents malchanceux. Ismael Debjani, à court d'entraînement après une longue blessure, a été éliminé après sa 12e place dans la seconde série (3:42.57) .

Le perchiste Ben Broeders s'est offert un carton d'invitation pour la soirée de mercredi où la star de la discipline, le Suédois Armand Duplantis, voudra ajouter un titre et peut-être un nouveau record du monde à son impressionnante collection. Le Louvaniste n'a pas eu à franchir la barre de qualification placée à 5m75. Il a pu se contenter de deux premiers essais (5m45 et 5m60) pour figurer parmi les treize finalistes.

Les demi-finales du 400m haies féminin n'ont pas souri à Hanne Claes, qui débutait son Euro après avoir été directement qualifiée grâce à son classement européen, et à Paulien Couckuyt. Claes a fini 6e de la première demi-finale en 55.36, Couckuyt 4e de la troisième en 55.24. Le top deux des trois courses plus les deux meilleurs chronos entraient en finale.

Les décathloniens Jente Hauttekeete et Thomas Van der Plaetsen ont disputé les trois premières épreuves du décathlon. Ils occupent les 15e et 20e places provisoires après le 100m, la longueur et le poids. Hauttekeete totalise 2.467 points, Van der Plaetsen 2.411. La hauteur et le 400m se disputent en soirée.