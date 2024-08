Vincent Vanasch très triste: "c'est la fin du tournoi et la fin d'une génération"

"On n'arrivait pas à la mettre au fond tout simplement", a regretté le gardien belge. "Le tournoi s'achève, c'est la fin d'une génération. C'est très triste, c'est très émouvant. Mais on ne sait plus changer le match. C'est le sport et parfois il est cruel".

Les Belges ont été battus par l'Espagne 3-2 au stade Yves-de-Manoir à Colombes devant un nombreux public belge. "L'Espagne a mené un faux rythme. Ils ont essayé de nous endormir j'ai l'impression. Malheureusement, lors des dix premières minutes du jeu, on ne parvient pas à mettre les quelques occasions que l'on a (dont 3 PC, ndlr). C'est là que l'Espagne y croit un petit peu plus. Puis il y a eu ce goal qu'on prend, mais qui nous a réveillé parce qu'on a égalisé de suite. Puis de nouveau, on rejoue à un rythme plus lent. L'Espagne nous impose de revenir en demi-terrain, de nous faire patienter avec la balle. Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment trouvé. On a fait quelques erreurs défensives, avec un manque de lucidité parfois sur les dernières balles qu'on aurait pu jouer un peu plus vite vers le cercle et vers le but."