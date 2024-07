Yannick Lefebvre et Jan Heuninck 13es après trois régates en 49er

Yannick Lefebvre et Jan Heuninck occupent la 13e position, avec 24 points, à l'issue des trois premières régates de la classe 49er (skiff) en voile aux Jeux Olympiques 2024, dimanche, à Marseille. Les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie sont en tête avec 4 unités.

Le duo de la fédération francophone de voile n'avait laissé avait terminé 20e et 19e des deux premières régates. Lefebvre et Heuninck ont toutefois trouvé les ressources nécessaires pour modifier leurs réglages dans la 3e et dernière course de la journée où ils sont toujours restés dans le sillage des meilleurs, finissant en 5e position. Comme le plus mauvais résultat n'est pas pris en compte au classement, les deux Belges totalisent 24 points à l'issue de cette première journée et pointent au 13e rang.

Le classement général provisoire est dominé par les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie, vainqueurs de la 1re manche et 3e de la 2e (4 pts), devant les Irlandais Robert Dickson et Sean Waddilove (5 pts) et les Uruguayens Hernan Umpierre et Fernando Diz (7 pts).