Yente Van Doren deuxième du Haugschlag Open, James Meyer de Beco troisième

Van Doren, 27 ans, et Meyer de Beco, 24 ans, se partageaient la quatrième place avant le troisième et dernier tour, à un coup du trio de tête formé par Bekirian, son compatriote Claude Churchward et l'Allemand Michael Hirmer. Van Doren a rendu une dernière carte de 66, cinq sous le par, après six birdies, un eagle et trois bogeys. Meyer de Beco a eu besoin d'un coup de plus, après cinq birdies et un bogey.

Au classement général du Pro Golf Tour, après sept tournois, Meyer de Beco est deuxième, juste devant Van Doren. Le top-cinq au terme de la saison accèdera, en 2025, au Challenge Tour, le deuxième niveau européen.