Barry Baltus sera au départ des 8 Heures de Suzuka

Barry Baltus sera au départ de ce rendez-vous mythique du sport moto organisé au Japon depuis 1978. L'actuel pilote belge de Moto2 roulera pour le compte de l'équipe japonaise AutoRace Ube Racing Team, qui alignera pour l'occasion une Suzuki GSX-R 1000.

Suzuka accueille la troisième manche du championnat du monde d'endurance 2024 après 24 Heures du Mans et les 8 Heures de Spa. Le Bol d'Or, au Castellet, constituera la 4e et dernière manche les 14 et 15 septembre.