Bertrand Baguette 11e à Okayama après avoir été impliqué dans un accrochage

Qualifié en neuvième position à l'issue des essais qualificatifs où la grille de départ a été définie par l'addition des chronos réalisés en Q1 et Q2, Baguette, qui fête 10 ans de présence sportive au Japon, a été impliqué dans un accrochage au premier tour. Le Verviétois a percuté la Toyota GR Supra N.14 de Kazuya Oshima, ce dernier étant ensuite tamponné par la Honda Civic N.17 de Kakunoshin Ohta. Baguette allait ensuite présenter ses excuses à l'écurie ROOKIE Racing qui engage la Toyota infortunée.

Ayant perdu du temps suite à leur mésaventure, Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine allaient ensuite intégrer le Top 10 de la catégorie GT500 avant de progressivement régresser et finir à la onzième place finale. Le duo Baguette-Hiramine, champion en 2022, termine à un tour de l'équipage victorieux Sho Tsuboi-Kenta Yamashita. Le tandem nippon avait déjà signé la pole position au volant de la Toyota GR Supra N.36 de l'écurie TOM'S. Le podium est complété par la Toyota GR Supra N.39 du Team SARD (Yuhi Sekiguchi-Yuichi Nakayama) et la Honda Civic N.100 du Team Stanley Kunimitsu (Naoki Yamamoto-Tadasuke Makino).