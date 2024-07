154.000 euros de préjudice: une équipe du Tour de France s'est fait voler 11 vélos pendant la nuit

Le Tour de France se poursuit ce jeudi, mais pour l'équipe TotalEnergies, elle se fera avec des cadres de rechange. Du moins pour certains coureurs. En effet, l'équipe a été victime d'un vol pendant la nuit. Des voleurs se sont emparés de pas moins de 11 vélos, tous appartenant à l'équipe. Les membres du staff ont découvert qu'il y avait un problème lorsqu'une alarme s'est déclenchée.

À lire aussi "Tu ne devrais pas avoir peur de lui": Tadej Pogacar rassure Remco Evenepoel en plein Tour de France

Parmi les vélos volés, on retrouve ceux d'Anthony Turgis et Thomas Gachignard, selon RMC. Chaque engin vaudrait pas moins de 14.000 euros, ce qui fait monter le préjudice total à près de 154.000 euros, rien que ça ! En plus des vélos, l'équipe a annoncé s'être fait voler des boîtes à outils. De nouveaux deux-roues vont désormais être envoyés depuis l'usine, mais certains coureurs devront, en attendant, composer avec des cadres différents. D'autres équipes pourraient aussi voler au secours de la formation.