Adam Yates et Joao Almeida en leaders pour UAE Emirates

UAE Emirates a dévoilé lundi sa sélection pour la 79e édition du Tour d'Espagne qui débute samedi. L'équipe cycliste émiratie comptera sur le Britannique Adam Yates et le Portugais Joao Almeida comme leaders.

Yates et Almeida ont tous les deux participé au dernier Tour de France qui a couronné leur équipier slovène Tadej Pogacar. Almeida s'était classé quatrième derrière Remco Evenepoel sur la Grande Boucle et Yates sixième. Les deux coureurs n'ont pas participé à la moindre course depuis.

L'Italien Filippo Baroncini, le Mexicain Isaac Del Toro, l'Américain Brandon McNulty, le Français Pavel Sivakov, l'Espagnol Marc Soler et l'Australien Jay Vine complètent la sélection. L'Espagnol Juan Ayuso était également attendu au départ de la Vuelta mais n'est pas suffisamment remis après sa contamination au coronavirus durant le Tour de France.