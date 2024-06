Adam Yates remporte le Tour de Suisse, Joao Almeida s'impose sur le chrono final

Le Britannique Adam Yates a remporté le classement général du Tour de Suisse (WorldTour), à l'issue de la 8e et dernière étape disputée dimanche. L'équipe UAE Team Emirates a dominé la journée ainsi que la course dans son ensemble, puisque le Portugais Joao Almeida a été le plus rapide du chrono de fermeture couru sur 15,7 kilomètres du siège de l'UCI à Villars-sur-Ollon.

UAE Team Emirates a mis la main sur le Tour de Suisse. Adam Yates s'est emparé du maillot jaune à l'issue de la 4e étape, qu'il a terminée à la 2e place. Ensuite, le Britannique et Joao Almeida se sont partagés les quatre dernières étapes de la course: Yates a remporté la 5e et la 7e, devant Almeida, et Almeida a remporté la 6e et la 8e, devant Yates.

L'équipe émiratie a déjà remporté 43 victoires en 2024. C'est 16 de plus que Lidl-Trek, 2e du classement par équipes avec 27 succès.