Aiko Gommers a fait le plein d'expérience en vue de Los Angeles 2028

Aiko Gommers a pu disputer la course de la dernière chance manquant pour une place un ticket pour les demi-finales.

"Mes courses se sont mieux déroulées que prévu", retient Aiko Gommers. "J'essayais de me concentrer sur mes courses et j'en étais contente. L'autre motif de satisfaction est que je suis une des plus jeunes, et c'est chouette de pouvoir montrer ce que je sais faire. Je savais que je devais avoir la chance de mon côté pour éviter les chutes et ne pas tomber aussi. C'est ce qui est arrivé dans la dernière course. Quelqu'un est tombé devant moi, j'ai pu l'éviter, mais j'ai perdu une fraction de seconde et le trou avec la 4e était trop grand pour que je puisse aller la chercher. Deux fois 6es et une fois 7e dans les runs, c'est pas mal, mais ce n'était pas assez que pour aller directement en demi-finale. Au final, je suis 19e et j'ai cette course de la dernière chance encore à disputer (où les 4 premières vont en demi-finales). J'ai devancé des filles qui font partie de l'élite, je suis vraiment contente. L'ambiance est fantastique, mais on est en France et les compétitions en France se déroulent toujours dans une ambiance pareille. C'est vraiment une super expérience".

Avec un peu d'avance sur le planning, Aiko Gommers a goûté à l'expérience olympique avant de se tourner, sur le long terme, vers les Jeux de Los Angeles dans quatre ans.