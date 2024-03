Alberto Bettiol joue un mauvais tour aux sprinteurs et s'impose en solitaire

Alberto Bettiol a remporté Milan-Turin (1.Pro), une course cycliste d'un jour disputée sur 177 kilomètres entre Rho et Salassa, mercredi. L'Italien d'EF Education-EasyPost s'est imposé en solitaire, avec une poignée de secondes d'avance sur un groupe réduit de poursuivants. Derrière Bettiol, les Suisses de la UAE Team Emirates Jan Christen et Marc Hirschi ont pris les 2e et 3e places.