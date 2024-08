Alec Segaert savour sa victoire sur le contre-la-montre: "Un test réussi en vue de l'Euro"

Alec Segaert (Lotto Dstny) a remporté sa première victoire dans une course par étapes du WorldTour. Jeudi, le jeune coureur de 21 ans a été le meilleur lors du contre-la-montre individuel de 15,4 kilomètres autour de Tessenderlo qui comptait pour la 2e étape du Renewi Tour. Segaert, ravi de ce succès, est également le nouveau leader du classement général.

"Je n'aurais jamais pensé ce matin que je gagnerais ce contre-la-montre individuel. Regardez la liste des participants. C'est une victoire que je vais certainement encadrer", a déclaré Segaert, avec un grand sourire, après l'épreuve. "J'avais fait une reconnaissance intense du parcours. Cela m'a probablement donné un bon sentiment dès le départ. Tout s'est déroulé selon le plan, et je savais où faire la différence. Je ne connaissais pas les temps intermédiaires, et ce n'était pas nécessaire car je voulais me concentrer entièrement sur ma performance."

Segaert n'a pas seulement remporté l'étape, mais il a aussi pris le maillot de leader au classement général. "Je suis très heureux de revêtir ce maillot bleu-vert. Le principal défi sera de tenir bon lors de la dernière étape, entre Menin et Grammont. Quoi qu'il en soit, ce Renewi Tour est déjà une réussite pour moi. Je voulais signer une bonne performance dans le contre-la-montre, et j'ai réussi, ce qui n'était pas simple compte tenu de la qualité du reste des participants."